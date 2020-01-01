GM возродит Hummer в виде электропикапа мощностью в 1000 л.с.

Сегодня, 11:17

Анна Лисова

0

Image
GM возродит Hummer в виде электропикапа мощностью в 1000 л.с.

Компания General Motors планирует вновь вывести на рынок автомобиль под названием Hummer, сообщает осведомленный источник.
Но теперь это будет электрический пикап, мощностью около 1000 лошадиных сил, который будут выпускать на заводе в Детройте.
Появилась информация об этой новинке и на сайте GM Authority. Там указано, что на топовую версию установят сразу несколько электромоторов, суммарной мощностью до 1000 л.с. Электрический пикап сможет разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды. На одном заряде этот автомобиль сможет проезжать в оптимальных условиях 650 километров.
Новинка сможет конкурировать с Tesla Cybertruck.

Электрический пикап Hummer будет собираться на базе платформы BT1. Но, возможно, «тележкой» для новинки послужит GMT T1XX, лежащая в основе пикапа Chevrolet Silverado, новых Tahoe и Suburban.
Производить этот автомобиль планируется под брендом GMC и реализовать его будут через дилерские центры компании.
Начнется производство электрического пикапа Hummer в конце 2021 года. Планируется инвестировать в детройтский завод D-HAM до 2,2 млрд долларов, чтобы запустить сборку этого автомобиля.
Стоит отметить, что на этом же заводе компания планировала собирать также беспилотник Cruise Origin, и другие будущие «зеленые» внедорожники и кроссоверы. Тяговые батареи для всех электрических моделей General Motors будет выпускать СП GM-LG Chem.
Напомним, под брендом Hummer до 2010 года выходили гражданские версии армейских внедорожников. Этим брендом General Motors владеет с 1999 года.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno»

Лента

В Орловской области произошел взрыв в строящемся цехе. Погибли 5 человек

Сегодня, 13:40

Великобритания сегодня проводит свой последний день в составе ЕС

Сегодня, 13:37

В Нижнем Новгороде спецназ взял штурмом квартиру подозреваемого в совершении взрыва

Сегодня, 12:55

Названы продукты, которые нельзя есть при катаракте

Сегодня, 12:46

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2

Сегодня, 12:38

Бабушка накормила грабителя и дала с собой пирожков. Нот тот всё равно ее обокрал

Сегодня, 12:11

Психолог прогнозирует развод принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 12:01

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle