Nissan закрывает свои два заводы и увольняет тысячи рабочих

Два завода решила закрыть японская компания Nissan.

Как сообщает авторитетное агентство Reuters, ссылаясь на несколько осведомленных источников, у компании Nissan начались сложные времена. Поэтому придется закрыть два завода, а это грозит увольнению 4 300 человек.

Такие меры – следствие неудачной экспансионистской стратегии, которую ввел бывший генеральный директор компании Карлос Госн. Компания столкнулась с резким снижением продаж, поэтому вынуждена пойти на кардинальные меры, пишет CarsWeek.

К 2023 году Nissan планирует сократить расходы не менее чем на 4,4 млрд долларов за счет закрытия двух заводов и увольнений людей, которые на них работают.

Не исключено, что придется вовсе ликвидировать бренд Datsun, поскольку как бюджетный бренд он провалился.

Скорее всего, что Nissan пойдет и на сокращение модельного ряда. Возможно, из продажи исчезнут также некоторые варианты комплектаций, которые требуют дорогих индивидуальных решений. Также будут сокращаться рекламные и маркетинговые бюджеты. Сокращения затронут работников головных офисов Nissan в США и Европе.