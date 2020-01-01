Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» совместно с порталом «Авто Mail.ru» составили рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке.

Они проанализировали, какие автомобили меньше всего дешевеют за три года с момента покупки. В ходе исследования были изучены показатели остаточной стоимости по 2100 модификациям почти 50 брендов массового и премиального ценового сегмента.

В рейтинге учитывались цены на новые автомобили в 2016 году, а также цена их перепродажи на вторичном рынке уже в 2019 году.

В массовом сегменте лидером В-класса стал Renault Sandero, который сохранил 84,89% первоначальной стоимости. Вторым стал Volkswagen Polo, сохранивший за три года эксплуатации 80,52% начальной цены. В тройку лидеров вошел также KIA Rio, который через три года можно перепродать в среднем за 78,35% от стоимости покупки.

Самым ликвидным автомобилем С-класса стал Hyundai Elantra, который за три года сохраняет 82,33% своей стоимости. Далее идут Toyota Corolla (79,46%) и Mazda 3 (78,73%).

Лидерами по ликвидности в D-классе стали KIA Optima (81,68%), Toyota Camry (79,19%) и Mazda 6 (78,96%). Среди кроссоверов и внедорожников лучший показатель ликвидности у Toyota RAV4 (81,84%), Toyota Land Cruiser 200 (79,13%) и Toyota Land Cruiser Prado (77,18%). Если говорить о пикапах, то меньше всего за три года с момента покупки нового автомобиля дешевеют Toyota Hilux (86,49%), Mitsubishi L200 (75,36%) и Volkswagen Amarok (68,42%).

В С-классе премиум-сегмента лучший показатель ликвидности у Mercedes-Benz A-Class (69%). Далее идут Audi A3 (68,49%) и Mercedes-Benz CLA (68,35%). В вот в D-классе меньше всего подешевели за три года Mercedes-Benz C-Class (68,13%), Audi A4 (67,67%) и Volvo S60 (67,31%). В Е-классе самый высокий показатель ликвидности у Lexus ES (71,19%), Mercedes-Benz CLS (66,30%) и Mercedes-Benz E-Class (64,31%). Что касается представительского F-класса, то лидерами стали Mercedes-Benz S-Class (65,36%), BMW 7-Series (63,53%) и Jaguar XJ (51,71%). Меньше всего теряют в цене кроссоверы и внедорожники премиального сегмента. Это Lexus RX (78,37%), Lexus LX (77,34%) и Mercedes-Benz GLA (70,18%).

Как отмечают эксперты, если говорить в целом о ликвидности автомобилей, представленных на российском рынке, то можно заметить, что хорошо сохраняют цену автомобили, которые пользуются наибольшим спросом из-за хорошего соотношения стоимости и качества, а также популярные сейчас кроссоверы.