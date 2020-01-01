Фотошпионы рассекретили интерьер нового Kia Sorento и дату премьеры

В сети появились шпионские фото салона автомобиля Kia Sorento новой, четвертой по счету, генерации. Также озвучена дата премьеры новинки - 17 февраля нынешнего года. Пройдет она в Южной Корее.

Изображения показывают, что интерьер автомобиля оформлен новой передней панелью с приборами, инновационной системой мультимедиа с широкоформатным тачскрином.

Обращает внимание на себя тот факт, что на центральной консоли имеется третий сенсорный дисплей - он необходим для управления системой климат-контролем. Видно, что дефлекторы расположили по краям экрана. В то же время изменять температуру водителям придется, воспользовавшись физическими переключателями, а не сенсором.

У нового Sorento будет «шайба» наравне с традиционным рычагом управления, а также новый мультируль.

Ранее сообщалось, что кроме бензинового и дизельного двигателей, новинка выйдет и с гибридной силовой установкой, в которую войдет 1,6-литровый турбодвигатель и электродвигатель. Причем, предполагается, что Sorento получит сразу две гибридные модификации – Hybrid и Plug-in Hybrid. Также не исключено, что производитель выпустит версию с водородным агрегатом.

Кроссовер Kia Sorento нового поколения будет представлен на презентации, которая состоится уже 17 февраля.