Renault Arkana стал самой популярной новинкой на российском рынке в 2019 году

Сегодня, 18:23

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Renault Arkana стал самой популярной новинкой на российском рынке в 2019 году

По итогам 2019 года самым популярным кроссовером, дебютировавшим на российском рынке, стал Renault Arkana.
Renault Arkana собирается в России на заводе в Москве. Его продажи стартовали на территории РФ в июле минувшего года. С момента старта продаж и до конца 2019 года в России было продано 11311 экземпляров Renault Arkana.

Второе место в этой категории занял кроссовер Haval F7. В прошлом году приобрели 3219 автомобилей Haval F7. Тройку лидеров замкнул кроссовер BMW X7. Это автомобиль дороже лидера рейтинга и представителя китайского автопрома. Тем не менее, хоть его ценник и стартует от 6 млн рублей, в РФ в прошлом году было продано 3019 таких машин.
Далее в рейтинге сразу два представителя марки Chery. Так, за минувший год на территории РФ было продано 1968 Tiggo 4 и 1563 Tiggo 7.
Эксперты отмечают, что по итогам минувшего года в рейтинге самых популярных новинок на российском рынке вышли только кроссоверы. Лучший показатель среди седанов у Kia K900. В прошлом году в РФ продали только 409 новых Kia K900.

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