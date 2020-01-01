В Китае бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Сегодня, 12:23

0

Image
В Китае бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Летом 2019 года на китайском рынке появилась обновленная версия вседорожника Haval M6.
После старта продаж этого бюджетного аналога бестселлера марки кроссовера Haval H6, спрос на него держится на высоком уровне. Исследование рынка показало, что кроссовер Haval M6 только в декабре приобрели 19 тыс покупателей. Это лучший показатель за всю историю модели.
Такой спрос вел этот паркетник в ТОП-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV, где он обошел такие популярные модели как Nissan X-Trail, Hyundai ix35 и Kia Sportage.

Модернизированная версия Haval M6 от предыдущей отличается формой бампера, а также получила другую оптику, и новую решетку радиатора. Теперь логотип бренда размещается на сером фоне, хотя ранее для фона использовался синий цвет.
Получил автомобиль и ультрасовременную мультимедийную систему. Ее несомненным плюсом является то, что она воспринимает голосовые команды.
Базовая версия Haval M6 комплектуется полуторалитровым турбированным мотором мощностью в 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или преселективным «роботом». А вот полноприводной версии у этого автомобиля сейчас нет.
После рестайлинга ценник Haval M6 снизился. Теперь его можно приобрести в Китае за 66 тыс юаней, что по курсу ЦБ на сегодня составляет около 588 тыс рублей. Пока в России этот автомобиль не продается, а вот Haval H6, доступный у нас, вышел на рынок с ценником от 1 127 800 рублей. Бюджетный вариант Haval M6 в будущем, возможно, будут собирать в Туле.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Литва оспорила полномочия российской делегации в ПАСЕ

Сегодня, 15:00

Китайские врачи обнаружили еще один способ передачи коронавируса

Сегодня, 14:21

Эколог рассказал о проблемах бесснежной зимы

Сегодня, 14:14

Новый гибкий Samsung Galaxy Z Fold появился на рендерах со стилусом

Сегодня, 13:57

В Афганистане разбился пассажирский самолет

Сегодня, 13:53

Успевший сбежать из Уханя россиянин рассказал о ситуации в городе

Сегодня, 13:24

Китай обошел Россию по объемам продаж оружия

Сегодня, 13:18

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle