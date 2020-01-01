Названы неисправности, с которыми ездить на автомобиле запрещено правилами

Сегодня, 18:54

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Названы неисправности, с которыми ездить на автомобиле запрещено правилами

Эксперты «Российской газеты» назвали неисправности, с которыми ездить на автомобиле запрещено правилами. 

Нередко водители замечают утечку тормозной жидкости, но на поверку оказывается, что машина нормально тормозит. Специалисты считают, что лучше спешиться и доставить авто в сервис на эвакуаторе. Потому как поврежденный шланг, поломанный усилитель, а также заклинивание исполнительных тормозных механизмов могут привести к ДТП с серьезными последствиями.

Правила обязывают водителя убедиться в том, что и ручной тормоз в порядке и способен удерживать транспортное средство с полной нагрузкой на уклоне до 16 процентов (для легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - до 23 процентов).

Касательно рулевого управления, в правилах фигурирует запрет руля свыше 10 градусов для легковых авто, 20 - для автобусов и 25 - для грузовых машин.

При неработоспособном устройстве фиксации положения рулевой колонки и поломке усилителя рулевого управления эксплуатация транспортного средства также строжайше запрещена.

ПДД запрещают владельцам авто вносить изменения в конструкцию внешних световых приборов. Тем не менее, на старых машинах допустимо устанавливать внешние световые приборы других моделей или марок. Единственное условие - они должны соответствовать ГОСТу. Ну и, естественно, не быть загрязненными.

Правила не разрешают езду на одной фаре в темное время суток. В то же время днем можно использовать дневные ходовые огни или противотуманки вместо фар (с включенным ближним светом).

ПДД предусматривают штраф за отсутствие стеклоочистителей или за их неправильную работу.

Изношенные шины на авто также категорически недопустимы. Остаточная высота протектора легкового «железного коня» должна составлять не менее 1,6 мм.

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