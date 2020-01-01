Новый кроссовер Genesis GV90 может составить конкуренцию BMW X7

Сегодня, 09:26

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Новый кроссовер Genesis GV90 может составить конкуренцию BMW X7

Корейский бренд Genesis сообщил о планах выйти на рынок с кроссовером GV90.
В планах компании к 2021 году предложить шесть моделей. После дебюта среднеразмерного GV80, и сообщении о планах запустить производство компактного GV70, компания заявила о желании разработать флагманский кроссовер, который получит название GV90.

Эксперты уже говорят о том, что этот корейский полноразмерный кроссовер сможет конкурировать на рынке с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS нового поколения. У него будет три ряда кресел, и, конечно же, производитель хочет обеспечить его полным комплектом современного оборудования.
В компании пока не обсуждали силовую установку этого автомобиля. Не исключено, что будет создаваться и его электрическая версия.
Хотя этот проект еще окончательно не утвержден, инсайдерская информация говорит о том, что флагман корейской Genesis имеет неплохие шансы попасть на конвейер.

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