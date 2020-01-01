Kia готовит новый бюджетный кроссовер

Южнокорейская компания Kia анонсировала новый компактный кроссовер.

Его мировая премьера запланирована на февраль и состоится на мотор-шоу в Дели.

Комментируя представленные изображения, эксперты уже предположили, что эта новинка Kia будет компактнее Seltos, длина которого составляет 4 370 мм. И если этот автомобиль будет короче 4-х метров, то может попасть в льготную налоговую категорию, и, скорее всего, будет интересен молодым покупателям.

Разрабатывается этот автомобиль для индийского рынка.

Сейчас Kia в этой стране реализует две свои модели – Seltos и минивэн Carnival. Стоит отметить, что Seltos появится уже нынешней весной в России.

По прогнозам экспертов, этот кроссовер от KIA будет успешно конкурировать с Skoda Vision IN и Kamiq.