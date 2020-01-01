Kia готовит новый бюджетный кроссовер

Сегодня, 13:47

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Kia готовит новый бюджетный кроссовер

Южнокорейская компания Kia анонсировала новый компактный кроссовер.
Его мировая премьера запланирована на февраль и состоится на мотор-шоу в Дели.

Комментируя представленные изображения, эксперты уже предположили, что эта новинка Kia будет компактнее Seltos, длина которого составляет 4 370 мм. И если этот автомобиль будет короче 4-х метров, то может попасть в льготную налоговую категорию, и, скорее всего, будет интересен молодым покупателям. 

Разрабатывается этот автомобиль для индийского рынка.

Сейчас Kia в этой стране реализует две свои модели – Seltos и минивэн Carnival. Стоит отметить, что Seltos появится уже нынешней весной в России.
По прогнозам экспертов, этот кроссовер от KIA будет успешно конкурировать с Skoda Vision IN и Kamiq.

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