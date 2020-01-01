В российских регионах появилась новая схема обмана покупателей легковушек

Эксперты рассказали о том, что в ряде регионов России процветает новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.

По данным портала Drom.ru, выяснилось, что мошенники активно используют ее в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Краснодаре, Ставрополе и других мегаполисах.

Суть мошеннической схемы состоит в следующем. Мультибрендовые центры, выдавая себя за официальных диллеров, предлагают покупателям цену, которая на треть, а то и в половину меньше, чем рекомендуют автопроизводители. Покупателям также обещают различные подарки, такие как бесплатная резина, страховка и т.п.

Зачастую на такую уловку клюют покупатели из мелких городов и поселков. С них берут предоплату, но при этом говорят о том, что автомобиль, который они покупают, находится на складе и его доставят в ближайшие пару дней, а то и в течении нескольких часов. С клиентов берут залог в 10-20 тыс рублей. Иногда также оформляют кредит на покупку. Но потом клиенту говорят о форс-мажорных обстоятельствах и что доставка автомобиля задерживается.

Далее, если покупатель отказывается выплачивать всю сумму, ему указывают на подписанный договор. И выясняется, что внеся предоплату, покупатель взял обязательство приобрести автомобиль, и в случае отказа от сделки ему не только не вернут залог, но и наложат дополнительные штрафы. В итоге приходится приобретать автомобиль, какой есть в наличии, со всеми «допами», ценник которого может быть и в два раза выше, чем рекомендует автопроизводитель. Нередко клиенту приходится брать кредиты по грабительским условиям, которые ему оформляют тут же на территории мультибрендового центра. А к кредиту прилагается еще и обязательство приобретать каско на пять лет и страховку жизни и здоровья на круглую сумму.

Поэтому эксперты советуют внимательно читать подписываемые договора, не верить агрессивной рекламе и не вносить предоплату, если автомобиля по факту нет. Также нельзя оставлять документы на длительное оформление. Паспорт, СНИЛС, права необходимо забрать сразу же после снятия копий. Также следует проверить информацию о месте, где планируете приобретать автомобиль. Крупные автопроизводители публикуют данные о своих официальных центрах реализации.