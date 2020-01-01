УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»

Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».

Такой автомобиль можно использовать для того, чтобы одновременно провозить груз и пассажиров. В зависимости от комплектации, автомобиль сможет везти до 8 человек. Будет выпускаться и версия для 5 пассажиров.

Добиться большей вместимости удалось за счет стеклопластикового модуля. Он устанавливается на шасси базовой модели «Профи» и автомобиль из грузовика превращается в полноценную пассажирскую версию с грузовым отсеком.

Это авто получило битопливный мотор с газобалонным оборудованием. В зависимости от желаний покупателя, между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 литров каждый. При максимальном количества баллонов эта новинка российского рынка сможет преодолеть на одной заправке до 1000 километров.

Разработчики подчеркнули, что создавали авто так, чтобы оно было комфортным и безопасным. Поэтому предусмотрены трехточечные ремни безопасности. Салон будет дополнительно отапливаться, а также в салоне есть три плафона освещения. Панели фургона изготавливаются из композитных материалов, которые имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Покупатель сможет выбрать грузопассажирский УАЗ «Профи» с одной из двух надстроек на выбор – со сдвижной перегородкой (и креслами RIVIERA) и стационарной перегородкой с пятиместным, семиместным или восьмиместным пассажирским отсеком.