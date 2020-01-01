Bugatti обещает выпустить автомобиль «на каждый день»

Премиальный бренд Bugatti сообщил о том, что планирует включить в свою линейку автомобиль на каждый день.

Сейчас под этим брендом на рынок выходят только гиперкары Veyron и Chiron. Но, как оказалось, Bugatti хочет в новую для себя нишу. Похоже, продажи спорткаров сейчас не на том уровне, чтобы обеспечивать стабильные и высокие доходы компании, сообщает издание АвтоВзгляд.

Как известно, марка Bugatti сейчас принадлежит Volkswagen. Под брендом Volkswagen выходят автомобили для массового потребителя. И теперь в планах руководства компании создать новый проект с легендарным шильдиком, ориентированный на массового потребителя.

Генеральный директор Bugatti Стефан Винкельман говорит о том, что пока нет окончательного решения касательно того, каким будет эта доступная новинка. Предварительно, это может быть кроссовер с электрической установкой.

Новинка может появиться на европейском рынке, а также в США и Китае. А поскольку проект еще не запущен, то произойдет это не ранее 2025 года.