Появились рендерные изображения Hyundai Elantra

Официальная презентация седана Elantra южнокорейского компании Hyundai еще не состоялась, но рендерные изображения уже появились в Сети.

Стоит отметить, что обновленный седан Hyundai Elantra кардинально будет отличаться внешне от модели 2018 года. Текущая версия не очень впечатлила потенциальных покупателей, поэтому многим было интересно, что сделает компания, чтобы увеличить продажи этого автомобиля.

Новая Hyundai Elantra проходила испытания в 2019 году. Ее не раз ловили на дорогах в толстом слое камуфляжа. Теперь же независимые художники пытаются представить, что скрывается под маскировкой компактного седана.

Судя по рендерным изображениям, которые уже были представлены, седан получит «каскадную» решетку радиатора, которая будет сочетаться с новой оптикой. Линию крыши дизайнеры решили сделать более покатой, придав автомобилю профиль, больше соответствующий стилю купе, сообщает SpeedMe.

Эксперты подметили, что прототип, который был замечен во время тестов, кажется чуть шире, чем текущая модель Hyundai Elantra.

О внешнем виде задней части этой легковушки сказать сложно. Скорее всего, новая Elantra получит светодиодные фонари на всю ширину, аналогичные последней версии Kia Optima/K5.

Ранее сообщалось, что Hyundai Elantra будет укомплектована недавно созданным 1,2-метровым бензиновым турбодвигателем. Также на рынке может появиться модификация с мотором объемом в 1,6 литра с бесступенчатым клапаном (CVVD), благодаря которому на 4% увеличится производительность, на 5% — эффективность. Будет выпускаться и гибридная версия, а также спортивная комплектация N-Line.

Ожидается, что серийная версия Hyundai Elantra может появиться на рынке уже до конца текущего года.