В США проводится проверка из-за самовольно разгоняющихся 500 тыс. машин от Tesla

Вчера, 21:02

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В США проводится проверка из-за самовольно разгоняющихся 500 тыс. машин от Tesla

Национальная администрация дорожной безопасности США приступила к проведению расследования после получения информации о том, что 500 тысяч автомобилей Tesla могут набирать скорость самостоятельно - без участия водителя. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, сообщают «Известия» со ссылкой на «Рейтерс».

Предполагается, что недоработка, которая приводит к неоправданному набору скорости, может иметься в электромобилях Model S, которые сходили с конвейера в период с 2012-ого по 2019-й годы. Также в списке и модель Model 3, которая выпускалась в 2018-ом и 2019-х годах.

Предположительно, недоработка, о которой идет речь, в общей сложности затронула полмиллиона автомобилей Tesla.

По данным регулятора, получено 127 жалоб на неисправности. При этом касаются они 123 автомобилей и 110 аварий с их участием. Подчеркивается, что в 52 ДТП были пострадавшие.

Регулятор проводит проверку в связи с поступившими жалобами и не исключает, что вскоре начнет официальное разбирательство с производителем.

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