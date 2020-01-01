Эксперты составили рейтинг лучших внедорожников для российских дорог

Особенности дорог России диктуют особые требования для автомобилей. Так, отправляясь в путешествия по стране, стоит учитывать, что преодолевать придется иногда и очень большие расстояния, а дороги могут быть далеко не всегда с хорошим покрытием.

Эксперты составили ТОП-3 б/у внедорожников для дальних поездок по России.

Toyota Land Cruiser 200 – это автомобиль, который может похвастаться не только большой проходимостью, но и имеет крепкую рамную конструкцию. К тому же у него довольно комфортабельный салон. Из плюсов стоит отметить высокий уровень оснащения, включая подогревы сидений, климат-контроль и множество других полезных опций. К тому же он не раз показал себя хорошо на плохих дорогах. В России доступны модели с бензиновым и дизельным двигателями. У бензиновой модификации мотор объемом в 4,7 литра выдает 290 л.с., а у дизельной версии двигатель объемом в 4,5 литра имеет мощность в 235 л.с. Все версии Land Cruiser 200 имеют полный привод и АКПП.

Хорошо зарекомендовал себя на российских дорогах Mercedes-Benz GL. Особо хочется отметить модернизированный вариант первого поколения, который способен предоставить максимум комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. И хотя очень высокой проходимостью это авто похвастаться не может, но оно покорило многих своей плавностью хода и управляемостью. На российском рынке этот автомобиль продается с бензиновыми двигателями на 4,7 и 5,5 литра мощностью в 340 и 390 лошадиных сил. Есть также трехлитровый турбодизель мощностью в 225 «лошадей».

Mitsubishi Pajero 4 – еще один автомобиль, который позволяет водителю уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Хотя предыдущим моделям этот автомобиль уступает по уровню комфорта, но если говорить о проходимости, то он существенно лучше. Поэтому для путешествий по бездорожью лучше выбирать его. В России доступны версии с трехлитровым бензиновым мотором и двигателем на 3,8 литра мощностью в 250 л.с. Также есть в продаже и комплектация с турбодизелем объемом в 3,2 литра и мощностью в 200 л.с.