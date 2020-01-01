Эксперты рассказали о главных ошибках при мойке автомобиля

Сегодня, 11:20

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Эксперты рассказали о главных ошибках при мойке автомобиля

Чтобы автомобиль прослужил дольше, важно следить не только за его двигателем, ходовой и т.д., не менее важно сохранить в хорошем состоянии и его кузов.
Даже такая обычная процедура как мойка может стать причиной повреждения кузова, если не соблюдать определенные правила.
Так, стоит мыть автомобиль почаще. Ведь чем больше грязи на кузове, тем сложнее его отмывать. Слой грязи не защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивный частиц. Поэтому мыть авто лучше хотя бы раз в неделю. Если же автомобиль очень грязный, то перед нанесением пены следует ее смыть как можно тщательнее. Так можно будет продлить срок службы ЛКП. Советы автомобилистам наводит издание Российская газета.

Важно при мойке учитывать перепад температуры. Поэтому раскаленный кузов не стоит мыть ледяной водой, и наоборот. Ведь так на ЛКП будут образовываться микротрещины, которые могут пропускать влагу, из-за чего начнется процесс коррозии.
Обязательно следует зимой полностью высушивать кузов после мойки. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы с блокировкой замков, дверей, бачка и крышки топливного бака, боковых зеркал (если у них есть функция складывания) и дверных ручек. Поэтому обязательно необходимо насухо протирать все уплотнители и проемы, а также другие элементы, которые могут примерзнуть.
Мойку подкапотного пространства следует заказывать только у профессионалов. Стоит запомнить, что обычная мойка высокого давления может нанести серьезный урон проводке, радиаторам, свечам зажигания и другим деталям автомобиля.
Не стоит слишком близко подносить «сопло» моющего аппарата к кузову, поскольку это разрушает защитный слой покрытия. Так действительно можно быстрее сбить грязь, но поверхность ЛКП из-за этого покрывается микротрещинами, и кузов становится более уязвимым перед коррозией.

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