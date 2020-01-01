Названа дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Вчера, 22:59

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Названа дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Модернизированный внедорожник «Патриот», который называют «Русским Прадо», выйдет в 2021 году. Об этом оповестил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин.

По его словам, премьера нового детища отечественного производителя ожидается в течение полутора-двух лет. Внедорожник выйдет на рынок с турбированным двигателем.

Моторную гамму «Русского Прадо» составят две модификации бензиновых турбомоторов (объем 2,3 литра), атмосферник (2,5 литра) и турбодизель на 2,2 литра.

Алексей Спирин в интервью журналу «Автоброкер» рассказал, что автомобиль получит от производителя новую раму, независимую переднюю подвеску. Изменится и интерьер, особенно в задней части. Также будут видоизменены головная оптика и задние фонари.

Напомним, информация о том, что новый внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель нынешнего «УАЗ Патриот», появилась еще в апреле минувшего года.

В компании убеждены, что внедорожник станет гораздо безопаснее и в краш-тестах по правилам Euro NCAP получит не менее 6,3 баллов из 16.

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