В Audi рассказали, почему не будут выпускать хэтчбек RS1 Sportback

Сегодня, 14:16

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В Audi рассказали, почему не будут выпускать хэтчбек RS1 Sportback

Немецкий бренд Audi отказался от производства компактного хэтчбека Audi RS1 Sportback.

Об этом сообщили представители компании, уточнив, что пятицилиндровый двигатель компании останется базовым для всех членов высокопроизводительного RS-семейства. Несмотря на то, что у модели RS1 Sportback немало поклонников, ее компания решила не выпускать.

Немецкий бренд, похоже, сейчас не хочет рисковать и выпускает на рынок только модели, которые будут гарантировано пользоваться высоким спросом, и отвечают современным тенденциям. Конечно же, покупатели мощных моторов были и будут, но все же большинство предпочитает автомобили с  умеренными и даже скромными мощностями.

Директор компании Audi Джулиус Зеебах подчеркнул, что 2,5-литровый пятицилиндровый силовой агрегат останется базовым двигателем для всех членов высокопроизводительного семейства Audi RS. Этот двигатель может выдавать 394 л.с. мощности и 480 Нм момента. Развивать же четырехцилиндровый двигатель, пока в линейке есть рядная «пятерка» в компании считают нецелесообразным.

Так что с учетом того, что RS1 в линейке Audi не будет, самым производительным хэтчбеком начального уровня остается A1 версии 40 TFSI с 200-сильным (320 Нм крутящего момента) турбированным четырехцилиндровым двигателем, который также стоит на Volkswagen Polo GTI. В пару к этому мотору устанавливается 6-ступенчатый «автомат». До первой сотни эта модель разгоняется за 6,6 секунды.

 

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