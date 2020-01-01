Гибридный Land Rover Discovery проходит тестирование

Сегодня, 12:09

0

Image
Гибридный Land Rover Discovery проходит тестирование

В Сети появились шпионские фото Land Rover Discovery, который уже проходит тестовые испытания.
В 2020 году на рынке появится Land Rover Discovery с целым рядом обновлений. Компания анонсировала выход Land Rover Discovery с гибридной силовой установкой.

Гибридный Land Rover Discovery – это первый шаг большого плана обновления внедорожника. Эксперты компании считают, что выход на рынок гибридной модели поможет вернуть популярность данному авто, ведь его продажи продолжают снижаться.
Из-за довольно плотного камуфляжа рассмотреть изменения в дизайне кузова сложно. Но, скорее всего, появится новая решетка радиатора. Возможны также изменения мультимедийной системы. Эксперты прогнозируют, что в рамках этого обновления изменится и трансмиссия автомобиля.

Какая именно гибридная силовая установка у этого автомобиля, разработчик не сообщает. Возможно тестовый автомобиль получил модуль с системой P400e с четырьмя цилиндрами, используемой в Range Rover и Range Rover Sport.
Пока у Land Rover есть лишь одна гибридная система, которая подходит для модели Discovery. Это 3,0-литровый шестицилиндровый турбированный бензиновый двигатель с прямым приводом, соединенный со стартер-генератором и аккумуляторной батареей 48 В. Эксперты ожидают, что будут также гибридные модели с дизельными двигателями.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды

Сегодня, 14:20

В Китае автобус провалился под землю вместе с пассажирами

Сегодня, 13:53

В Новороссийске 16-летний подросток поджог собутыльника

Сегодня, 13:50

Genesis GV80 заметили на парковке

Сегодня, 13:30

Литовский депутат предложил отметить «день взятия Москвы»

Сегодня, 13:21

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый мотор V8

Сегодня, 13:13

У Рене Зеллвегер перекосило рот от пластики

Сегодня, 13:11

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle