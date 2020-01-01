Гибридный Land Rover Discovery проходит тестирование

В Сети появились шпионские фото Land Rover Discovery, который уже проходит тестовые испытания.

В 2020 году на рынке появится Land Rover Discovery с целым рядом обновлений. Компания анонсировала выход Land Rover Discovery с гибридной силовой установкой.

Гибридный Land Rover Discovery – это первый шаг большого плана обновления внедорожника. Эксперты компании считают, что выход на рынок гибридной модели поможет вернуть популярность данному авто, ведь его продажи продолжают снижаться.

Из-за довольно плотного камуфляжа рассмотреть изменения в дизайне кузова сложно. Но, скорее всего, появится новая решетка радиатора. Возможны также изменения мультимедийной системы. Эксперты прогнозируют, что в рамках этого обновления изменится и трансмиссия автомобиля.

Какая именно гибридная силовая установка у этого автомобиля, разработчик не сообщает. Возможно тестовый автомобиль получил модуль с системой P400e с четырьмя цилиндрами, используемой в Range Rover и Range Rover Sport.

Пока у Land Rover есть лишь одна гибридная система, которая подходит для модели Discovery. Это 3,0-литровый шестицилиндровый турбированный бензиновый двигатель с прямым приводом, соединенный со стартер-генератором и аккумуляторной батареей 48 В. Эксперты ожидают, что будут также гибридные модели с дизельными двигателями.