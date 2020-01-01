Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Кроссоверы с каждым днем становятся все популярнее. Этот автомобиль подходит и для поездок в городе, и прекрасно показал себя за пределами современных мегаполисов. Достоинств у так называемых паркетников много, поэтому нет ничего удивительного, что они пользуются в России спросом.

Эксперты рассказали, какие кроссоверы не могут похвастаться высокой надежностью, несмотря на свою высокую цену. Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса. Составлен этот антирейтинг был TÜV-2020.

Плохо показал себя шведский Volvo ХС60. Как оказалось, 5,6% этих автомобилей в 2019 году по тем или иным причинам оказались на СТО. Не очень хорошие показатели и у Mini Countryman. В 2019 году отремонтировали 5,5% таких автомобилей.

Не особо хорошие показатели и у кроссоверов BMW Х3/Х4 – 5,1%. На четвертом месте BMW Х1. Этот кроссовер показал большую эксплуатационную выносливость — всего 4,1%. А лучшим среди худших стал Рorsche Сayenne: 3,9% авто этой марки потребовали того или иного ремонта в минувшем году.

А самым надежным, отмечают эксперты, среди паркетников премиум класс стал Mercedes GLC — лишь 2,17% сломавшихся машин.

Впрочем, назвать показатели слишком плохими, даже если говорить о лидере этого антирейтинга, сложно. Ведь, к примеру, Dacia Logan показала 13%, что является худшим показателем среди всех легковушек.