Названы автомобили, которые почти не теряют в цене на вторичном рынке

Ситуация на вторичном рынке волнует многих покупателей новых автомобилей. Сейчас нередко в России автовладельцы продают автомобиль, проездив на нем несколько лет, чтобы взять более новую модель. Многие даже не знают о том, как автомобиль покупался «на всю жизнь» и переходил в наследство от отца к сыну, а потом еще и внуку приходилось на нем ездить.

Конечно же, продавая автомобиль, который отъездил несколько лет, хочется выручить неплохую цену. Эксперты рассказали, какие авто на вторичном рынке в 2019 году потеряли больше всего в сравнении со своей изначальной ценой.

Рейтинг самых ликвидных автомобилей в России по итогам 2019 года составлен экспертами проекта «Правильная цена» совместно с аналитиками «АвтоСТАТ-Инфо». Авторы рейтинга сообщили, что они изучили показатели остаточной стоимости 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска.

Как показал анализ рынка, самой ликвидной машиной массового сегмента стал седан Hyundai Solaris, сохраняющий за три года около 90% от первоначальной цены. Второе место занял KIA Soul (88,4%), третье — Mazda CX-5 (87,3%). Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%).

Традиционно, больше теряют в цене премиальные автомобили. Так, после трех лет эксплуатации выгоднее всего можно продать хэтчбек Volvo V40 Cross Country (88%), кроссовер Audi Q7 (83,4%), кроссовер Lexus RX (81,4%), купе Audi TT (81,4%) и седан Volvo S60 Cross Country (79,7%).

Эксперты отмечают, что сейчас на российском рынке подержанных автомобилей большим спросом пользуются автомобили японских, корейских и европейских брендов. Но при этом, к примеру, японский Datsun за три года теряет в цене до 33,7%. Такие автомобили как Citroen, Peugeot, DS за три года сохраняют от 54,2 до 64,5% цены. Российский «УАЗ» в хорошем состоянии может сохранить до 64% от первоначальной цены.

В премиум-сегменте аутсайдерами оказались BMW (65,3%), Infiniti (64,5%), Cadillac (63,5%), Jaguar (52,8%) и Hyundai (44,2%).