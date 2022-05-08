Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать

Сегодня, 09:29

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Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать
Фото из открытых источников

Апрель этого года ознаменовался беспрецедентным падением продаж на автомобильном рынке России. Так, автоцентры Челябинска переживают сильнейший кризис с начала века. Как выяснилось, поставки новых авто иссякли, а стоимость машин баснословная.

В минувшем месяце отгрузки автомобилей в дилерскую сеть по России составили менее 33 тысяч единиц, что пять раз хуже показателей годичной давности. По мнению дилеров, такая статистика некорректна. Они предлагают обращать внимание на данные регистрации автомобилей. Их количество еще меньше - 28 тысяч. Согласно информации, предоставленной группой компаний «Регинас», в Свердловской области регистрации авто в апреле сократились в 8 раз, в Челябинске — в 7 раз, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

Поставки новых авто практически остановились из-за замораживания импорта и производства. Крупные дилеры работают на складских запасах. Какая-то часть авто поступает с заводов, но это машины, собранные из остатков компонентов. По словам коммерческого директора группы компаний «Регинас» Сергея Попова, китайские производители продолжают поставлять автомобили. Приобрести китайскую машину можно без ограничений. Но продажи этих авто тоже падают из-за роста цен.

Что касается других брендов, то в этом случае наблюдается нарастающий дефицит. Как сообщает Попов, в салоне KIA не осталось седанов Rio. Mitsubishi Pajero Sport остался в единственном экземпляре, и такой модели уже не будет как минимум год. Chery и Exeed есть в наличии. Для других импортеров нужна перенастройка цепочек поставки, на что уйдет не менее полугода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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