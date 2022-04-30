Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ
Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке...Подробнее
Компании в РФ начали переходить на отечественные автомобили: иномарки стали для них слишком дорогими.
Как пишет speedme.ru со ссылкой на собственный источник, «Якитория» планирует увеличить объемы закупок российских машин вдвое. Расширят свои автопарки за счет авто отечественного автопрома Wildberries, «М.Видео» и ряд других.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин пояснил, что машины известных зарубежных брендов прибавили в цене весьма существенно и в лизинг за пять лет их стоимость не окупится.
Экономист Егор Клопенко поясняет: европейские и американские марки выросли в цене в полтора, а то и в два раза. Российские автомобили тоже дешевле не стали. Но они подорожали не так значительно - в пределах 10-20 процентов.
Специалисты прогнозируют, что тренд на закупку отечественных автомобилей будет продолжен, если только компании не начнут предпочитать китайские машины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке...Подробнее
Накануне к сотрудникам полиции обратился житель Невского района Петербурга с рассказом о том, что стал жертвой...Подробнее
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Осло решил оказать поддержку Украине. Филиал американской закусочной в...Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...Подробнее
Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение...Подробнее
НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...Подробнее
Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во...Подробнее
В Бийске состоялись похороны военнослужащего Александра Соткина, павшего в боях на Украине, где проводится «специальная...Подробнее
О возможности конфликта на Дальнем Востоке «по украинскому сценарию» заявил премьер-министр Японии Фумио Кусидо. Такую...Подробнее
Комментировать