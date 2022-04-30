Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

Компании в РФ начали переходить на отечественные автомобили: иномарки стали для них слишком дорогими.

Как пишет speedme.ru со ссылкой на собственный источник, «Якитория» планирует увеличить объемы закупок российских машин вдвое. Расширят свои автопарки за счет авто отечественного автопрома Wildberries, «М.Видео» и ряд других.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин пояснил, что машины известных зарубежных брендов прибавили в цене весьма существенно и в лизинг за пять лет их стоимость не окупится.

Экономист Егор Клопенко поясняет: европейские и американские марки выросли в цене в полтора, а то и в два раза. Российские автомобили тоже дешевле не стали. Но они подорожали не так значительно - в пределах 10-20 процентов.

Специалисты прогнозируют, что тренд на закупку отечественных автомобилей будет продолжен, если только компании не начнут предпочитать китайские машины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700