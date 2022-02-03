Что творится в российских автосервисах: дефицит запчастей и проблема со страховкой

В начале марта из России ушли сразу многие автобренды, а логистика и расчеты усложнились. В этой связи многие сочли, что настало выгодное для автосервиса время.

Как удалось узнать, автомобилей на сервисах стало больше. А вот в дилерских сервисах иномарок сейчас затишье, так как новые машины многих брендов перестали поступать, как и запчасти. В одном из дилерских центров, специализирующихся на японской марке, заявили, что смогут принять клиентов с кузовным ремонтом в середине лета. А в сервис-центре дилера премиальных авто из Германии давать прогнозы по времени не стали. У официальных сервисов правила игры не изменились. Однако на клубном сервисе встречаются новые ценники. Так, нормочас из-за повышения арендной платы увеличился на 20%, пишет mk.ru .

Не исключено, что цены на запчасти могут быть самыми непредсказуемыми. Однако настоящая проблема с ремонтом по страховке, и речь идет о КАСКО. Если автомобиль куплен год назад, то сейчас его можно застраховать так, чтобы при страховом случае получить три или даже четыре миллиона. А вот с КАСКО будут проблемы, так как суммы покрытия может быть недостаточно для оплаты ремонта по стандарту официального дилера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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