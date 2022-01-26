Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%

Сегодня, 15:49

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Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%
Фото из открытых источников

В 2021 году в России было продано на 5,95 млн легковых автомобилей с пробегом больше. И это на 8% больше, нежели на первом году пандемии - в 2020-ом. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью на вторичном рынке продолжают пользоваться автомобили от популярного отечественного автопроизводителя - АвтоВАЗа. На долю LADA в минувшем году припало 24% рынка. Было продано 1,41 млн машин данной марки. И это на 10% больше, нежели в 2020 году. На долю авто японский марки Toyota выпало 11% на российском вторичном рынке. 652 тысячи таких автомобилей с пробегом было продано. В сравнении с позапрошлым годом в прошлом отмечен прирост на уровне 5%. Третье место за Hyundai (330 тыс. машин, +8%). Четвертую позицию по уровню продаж занимает Nissan (321 тыс., +2%), а пятую  - Kia (321 тыс., +7%).

Если говорить о модельных предпочтениях покупателей на вторичном рынке, то уже второй год кряду в лидерах Ford Focus. Было зарегистрировано 139 тыс. покупок данной модели. Это на 6% больше, чем в 2020-ом.

В пятерку лучших попали также хэтчбек LADA 2114, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также LADA 2107.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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