Эксперт Баканов объяснил резкий скачок цен на новые автомобили на российском авторынке в 2021 году

Автомобильный эксперт Петр Баканов считает, что в основе резкого скачка цен на новые автомобили на российском авторынке - жадность дилеров. Об этом пишет «Ридус» .

Баканов пояснил, что объективных причин для взрывного роста цен, который сейчас приходится наблюдать, нет.

«Да, производители повышают цены из-за инфляции и колебаний курса валют, есть проблемы с поставками компонентов, дефицитом полупроводников, но все это — ну может треть от роста цен, а дальше начинаются вопросы к дилерам», — прокомментировал автомобильный эксперт.

Баканов склоняется к мысли, что дилеры просто используют в своих целях повысившийся из-за пандемии спрос. И злоупотреблять ценами на рынке они будут до тех пор, пока у потребителя не закончатся деньги.

Поэтому эксперт считает, что сейчас хорошее время для продажи своего авто, но не для покупки.

«Мы наблюдаем абсолютную некомпетентность покупателя, непонимание того, что покупка машины сегодня — это невыгодная инвестиция. Сейчас самое время продавать, а не покупать», — заключил собеседник издания.

По информации «Газпромбанк Лизинга», в среднем цена легковых авто в 2021 году выросла на 31%. Некоторые модели продемонстрировали практически шальной рост - подорожали на 40-50%. А премиальные Mercedes S-Class и Porsche Cayenne стали дороже на 117% и 74% (!), соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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