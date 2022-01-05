В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Пересмотреть правила налогообложения автомобилей предложили эксперты «Банкавто».
Так, они заявили, что более целесообразно разделить машины на массовые и люксовые, а не повышать ценовую планку налога на роскошь, пишет РИА Новости.
В таком случае будут исключены ситуации, когда из-за инфляции налог на роскошь действует и на автомобили массового сегмента.
«Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», - уверены эксперты.
При составлении списка автомобилей, которые попадают под налог на роскошь важно учитывать и то, какой бренд их выпустил, и то, к какому классу относится модель. Например, налог на роскошь может быть введен для всех новых Bugatti. А вот касательно BMW, которые тоже не дешевые, налог на роскошь можно вводить для отдельных моделей. Но такие массовые бренды как Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если у бренда есть дорогие флагманы.
Отметим, на данный момент в РФ действует порог в 3 млн рублей и установлена эта планка была еще в 2014 году. С момента введения данной границы для налогообложения автомобили подорожали более чем на 80% и многие массовые бренды торгуют моделями, которые попадают под данный налог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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