В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь

Сегодня, 13:19

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В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь
Фото из открытых источников

Пересмотреть правила налогообложения автомобилей предложили эксперты «Банкавто».

Так, они заявили, что более целесообразно разделить машины на массовые и люксовые, а не повышать ценовую планку налога на роскошь, пишет РИА Новости.

В таком случае будут исключены ситуации, когда из-за инфляции налог на роскошь действует и на автомобили массового сегмента.

«Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», - уверены эксперты.

При составлении списка автомобилей, которые попадают под налог на роскошь важно учитывать и то, какой бренд их выпустил, и то, к какому классу относится модель. Например, налог на роскошь может быть введен для всех новых Bugatti. А вот касательно BMW, которые тоже не дешевые, налог на роскошь можно вводить для отдельных моделей. Но такие массовые бренды как Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если у бренда есть дорогие флагманы.

Отметим, на данный момент в РФ действует порог в 3 млн рублей и установлена эта планка была еще в 2014 году. С момента введения данной границы для налогообложения автомобили подорожали более чем на 80% и многие массовые бренды торгуют моделями, которые попадают под данный налог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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