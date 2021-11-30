Автоэксперт Рязанов назвал способы защиты автомобиля от угона

Сегодня, 11:29

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Автоэксперт Рязанов назвал способы защиты автомобиля от угона
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

От угона нынче не может обезопасить себя ни один автолюбитель, к каким бы технологическим решениям в двадцать первом веке он не прибегал. Преступники при желании все равно смогут обойти сигнализацию и охранные системы.

«Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — рассказал в беседе с агентством «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, угонщики все чаще прибегают к более продвинутым способам кражи авто. Так, они обзавелись считывающими устройствами, которые показывают код брелока, а также кодграбберы, убирающие противоугонные системы.

Лучшим способом защиты от угона, по словам Рязанова, являются продвинутые системы охраны. Их автоэксперт рекомендует устанавливать на автомобили, пользующиеся наибольшей популярностью у злоумышленников. Для этого стоит ознакомиться со статистикой краж машин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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