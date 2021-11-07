Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве

Сегодня, 21:04

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Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве
Фото: www.bmw-borishof.ru
 BMW - немецкий производитель автомобилей, двигателей, мотоциклов и велосипедов известен всему миру. Баварская компания Bayerische Motoren Werke со штаб-квартирой в Мюнхене - это сочетание многолетних инженерных традиций, высокого качества производства и  аристократической роскоши. Многие автолюбители знают, что добротные машины являются мечтой школьников и клерков, однако лучшие образцы продукции баварской фирмы доступны только избранным.  

По автомобилям всемирно известного производителя, которые технологичны, быстры и внешне привлекательны, можно судить о настоящем немецком качестве. 

Каждый экземпляр в дилерских центров BMW можно назвать уникальным, поэтому сотрудники салонов сдувают пылинки с машин. Автомобили компании BMW, которая вошла в список немецких производителей премиальных машин, лидирующих по объемам продаж, - это продукция харизматичная и роскошная. 

Именно такие экземпляры представляет московский дилерский центр BMW БорисХоф, который является одним из первых официальных дилеров баварской компании в российской столице. Здесь представлены машины, которые вызывают неприодалимое желание обладать ими либо как минимум  их протестировать.

Компания «БорисХоф», которая занимается продажей легендарных баварских автомобилей всех классов и комплектаций, начала свою работу 15 лет назад.  Репутация дилерского центра предельно безупречна.

В трех московских авто-салонах можно выбрать машину из модельного ряда и получить сервисное обслуживание авто от профессионалов. Здесь клиентам всегда готовы сделать выгодное предложение и предоставить профессиональную консультацию. 

Фото: www.bmw-borishof.ru

Автосалон BorisHof предлагает большой выбор услуг:

  1. Новые модели автомобилей с актуальной на сегодняшний день комплектациий. 

  2. Автомобили с пробегом, но при этом в отличном состоянии. 

  3. Кредитование.

  4. Каждая машина в автосалоне BorisHof застрахована по программе «БМВ Страхование».

  5. Лизинг. 

Почему «BMW X-7» стоит купить в «БорисХоф»:

1. Высочайший профессионализм сотрудников.

2. Представлен большой ассортимент автомобилей, свыше 500 моделей с ПТС.

3. Три шоу-рума с современным оснащением.

4. Официальный дилер применяет в своей работе стандарты, которые были разработаны для Inchcape в Великобритании.

5. Менеджеры дилерского центра являются настоящими поклонниками баварских машин.

6. Бесплатная мойка.

7. Можно воспользоваться услугами шинного отеля. 

8. Клиентам доступны услуги ресторана, который расположен в центре. 

9. Гарантия на все сервисные работы и запчасти. 

10. Во время ремонта клиенту могут предоставить для использования подменный автомобиль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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