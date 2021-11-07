Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве

BMW - немецкий производитель автомобилей, двигателей, мотоциклов и велосипедов известен всему миру. Баварская компания Bayerische Motoren Werke со штаб-квартирой в Мюнхене - это сочетание многолетних инженерных традиций, высокого качества производства и аристократической роскоши. Многие автолюбители знают, что добротные машины являются мечтой школьников и клерков, однако лучшие образцы продукции баварской фирмы доступны только избранным.

По автомобилям всемирно известного производителя, которые технологичны, быстры и внешне привлекательны, можно судить о настоящем немецком качестве.

Каждый экземпляр в дилерских центров BMW можно назвать уникальным, поэтому сотрудники салонов сдувают пылинки с машин. Автомобили компании BMW, которая вошла в список немецких производителей премиальных машин, лидирующих по объемам продаж, - это продукция харизматичная и роскошная.

Именно такие экземпляры представляет московский дилерский центр BMW БорисХоф, который является одним из первых официальных дилеров баварской компании в российской столице. Здесь представлены машины, которые вызывают неприодалимое желание обладать ими либо как минимум их протестировать.

Компания «БорисХоф», которая занимается продажей легендарных баварских автомобилей всех классов и комплектаций, начала свою работу 15 лет назад. Репутация дилерского центра предельно безупречна.

В трех московских авто-салонах можно выбрать машину из модельного ряда и получить сервисное обслуживание авто от профессионалов. Здесь клиентам всегда готовы сделать выгодное предложение и предоставить профессиональную консультацию.

Автосалон BorisHof предлагает большой выбор услуг:

Новые модели автомобилей с актуальной на сегодняшний день комплектациий. Автомобили с пробегом, но при этом в отличном состоянии. Кредитование. Каждая машина в автосалоне BorisHof застрахована по программе «БМВ Страхование». Лизинг.

Почему «BMW X-7» стоит купить в «БорисХоф»:

1. Высочайший профессионализм сотрудников.

2. Представлен большой ассортимент автомобилей, свыше 500 моделей с ПТС.

3. Три шоу-рума с современным оснащением.

4. Официальный дилер применяет в своей работе стандарты, которые были разработаны для Inchcape в Великобритании.

5. Менеджеры дилерского центра являются настоящими поклонниками баварских машин.

6. Бесплатная мойка.

7. Можно воспользоваться услугами шинного отеля.

8. Клиентам доступны услуги ресторана, который расположен в центре.

9. Гарантия на все сервисные работы и запчасти.

10. Во время ремонта клиенту могут предоставить для использования подменный автомобиль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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