Седан Chevrolet Aveo назван самой надежной иномаркой с пробегом в России за 400 тыс. рублей

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О том, на каком автомобиле можно остановить свой выбор, если планируется покупка подержанной иномарки с ценником до 400 тыс. рублей, рассказали эксперты.
Наиболее оптимальным вариантом за такую цену и с пробегом до 80 тыс. км портал «За рулем» называет Chevrolet Aveo второго поколения, 2012–1014 годов выпуска. Можно выбрать, в том числе, и с автоматической коробкой передач, хотя такие предложения на рынке бывают очень редко.
Слабыми местами Chevrolet Aveo специалисты называют навесное оборудование двигателя. Определить, как долго они прослужат, сложно. Поэтому как раз их стоит особо тщательно осмотреть при покупке автомобиля.
А вот других слабых мест, в том числе и по кузову, у Chevrolet Aveo нет, и этот автомобиль, если за ним хорошо ухаживали, будет служить надежно и долго.
Эксперты положительно оценивают мотор Chevrolet Aveo. Это опелевский двигатель объемом в 1,6 л и мощностью в 115 л.с.
На российском рынке в данном сегменте Chevrolet Aveo конкурирует с отечественной Ладой Гранта. У последней, к слову, есть свои преимущества, в том числе и цена обслуживания. Но Chevrolet Aveo все же по уровню комфорта и динамике превосходит российский автомобиль.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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