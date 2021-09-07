Эксперты назвали четыре вредных способа «улучшить» автомобиль

Сегодня, 12:59

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Эксперты назвали четыре вредных способа «улучшить» автомобиль

Эксперты портала «За рулем» рассказали о том, как можно навредить автомобилю, пытаясь улучшить его.

Так, не стоит следовать совету заливать летом более вязкое масло. Это связано с тем, что масло с более высокой степенью вязкости образует на поверхности деталей двигателя толстую масляную пленку. Но стоит учитывать, что такое масло может спровоцировать полное заклинивание поршня из-за более сильного нагрева. Зимой же такое масло может стать причиной того, что насос его вовсе не сможет прокачать. Поэтому масло стоит заливать только то, которое рекомендует завод-изготовитель автомобиля.

Лучше также не добавлять присадки к маслу и топливу. Ни один производитель автомобилей не дает рекомендаций по использованию присадок или добавок, как и производители горючего и моторных масел. Они могут серьезно навредить автомобилю при частом использовании, поэтому лучше хорошо подумать, стоит ли их применять, чтобы улучшить динамику разгона или сократить расход топлива.

Важно без надобности не проводить мойку двигателя. В частности, вода под давлением опасна для стартера, генератора, датчиков и блоков системы управления двигателем и АКП. После мойки может произойти замыкание.

Не стоит менять штатные лампочки на «улучшенные». В лучшем случае световой поток незначительно увеличится в одной-двух точках. Гарантированным будет только снижение срока службы лампочек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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