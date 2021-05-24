Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

Вчера, 13:39

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Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

Тема техосмотра стала очень популярной в последние месяцы. Однако, многие водители до сих пор не понимают: когда нужно проходить ТО, а когда нет. В сути этой темы разобрались «Автоновости дня».

Согласно федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств», с 1 марта 2021 года полностью освобождаются от техосмотра легковые автомобили, грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, прицепы и полуприцепы, а также мото-транспортные средства младше четырех лет (с учетом года выпуска).

Проходить техосмотр раз в два года необходимо машинам в возрасте от 4 до 10 лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно. Те же условия для мотоциклов, прицепов, полуприцепов и грузовиков массой до 3,5 тонн.

С 1 марта 2021 года СТО начали выдавать электронные диагностические карты. Во избежание очередей премьер Михаил Мишустин продлил срок действия истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года карт минимум до осени 2021 года (на полгода, но не менее чем до 1 октября).

Таким образом, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), попали под продление почти 90% автотранспортных средств, однако оставшимся 10% необходимо пройти техосмотр в соответствии с новыми правилами. Это владельцы автомобилей 2017 года выпуска и старше, еще не успевшие получить диагностическую карту, а также те водители, которые купили подержанный автомобиль с уже истекшей диагностической картой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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