В России автовладельцам с 1 мая 2021 года разрешат продавать машины через портал «Госуслуг»

Автовладельцам в РФ с 1 мая 2021 года разрешат продавать машины через портал «Госуслуг».

Вскоре в России полностью обновится порядок купли-продажи транспортных средств с пробегом. Новый приказ Министерства цифрового развития вступает в силу с 1 мая этого года. С этого дня любая сделка по купле или продаже подержанного авто будет совершаться только на государственном сервисе «Госуслуг».

По поводу нового закона уточняется, что сделки через «Госуслуги» могут проводить только физлица и только, когда речь идет об автомобиле с пробегом.

Теперь на страницах госсервиса у пользователей есть возможность с помощью электронной подписи подписать необходимые документы. Для сделки продавец загружает на портал ряд документов, среди которых ПТС, свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО на имя старого собственника. Кроме того, от продавца должно поступить заявление. После правильного оформления документы для регистрации перейдут в онлайн-кабинет ГИБДД.

Вместе с тем, продавец авто может выбрать, оставлять себе госномер или продавать его вместе с машиной.

Как отмечают эксперты, продажа подержанного автомобиля таким способом поможет будущему владельцу получить о товаре и продавце больше информации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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