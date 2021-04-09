Маск показал прототип электропикапа Cybertruck работникам завода Tesla

Завод американской компании Tesla в Техасе занимается сборкой электромобиля Cybertruck, прототип которого показал предприниматель Илон Маск. Он посетил на предсерийном электропикапе Cybertruck стройплощадку техасского предприятия Giga.

После презентации авто в 2019 году в Tesla поступили 146 заказов на новый пикап, грузоподъемность которого составляет 1,5 тонны. Автомобиль изготовлен из особого сплава, который использовался в производстве космических ракет SpaceX.

Когда именно Cybertruck будет запущен в серийное производство, неизвестно. Возможно, это может произойти в 2022 году.

Футуристический пикап имеет необычную внешность и аскетичный салон, а также продвинутые ходовые возможности. Дорожный просвет авто превышает 400 миллиметров, а по динамике топовые версии пикапа можно сопоставить с Porsche 911 Turbo. При этом авто не получит дверных ручек. Также у Cybertruck такой же руль-штурвал, как у обновленной Tesla Model S, пишет 3dnews.ru .

Между тем в Национальном управлении безопасностью движения на трассах США не смогли определить, соответствует ли такой руль стандартам безопасности транспорта, и обратились к автопроизводителю за информацией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700