Hyundai запускает в РФ онлайн-сервис по продаже подержанных автомобилей с пробегом

В России заработала онлайн-платформа по продаже автомобилей Hyundai с пробегом.

Платформу UKA запустило российское представительство Hyundai. Она работает на устройствах с Android и iOS.

Воспользовавшись этим сервисом, покупатель может легко выбрать проверенный подержанный автомобиль Hyundai. Важно отметить, что этот сервис предоставляет для всех пользователей информацию об истории автомобиля и о его текущем состоянии. Она будет доступна бесплатно.

В базу сервиса попадут все автомобили Hyundai, которые прошли предпродажное обслуживание в официальных дилерских центрах компании. Стоит отметить, что это не только подержанные автомобили, но и тестовые модели, корпоративные автомобили, а также те, которые участвовали в тест-драйвах.

Приобрести автомобиль можно будет в онлайн-режиме, избежав посредников. При этом сервис гарантирует безопасность сделки как для покупателя, так и для продавца.

Сейчас в каталог UKA вносят автомобили южнокорейского бренда из 10 городов России. Но в будущем география сервиса расширится.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700