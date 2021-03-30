Audi запустила в России в 2021 году премиальный сервис подписки на автомобили Audi Drive

Немецкий автопроизводитель Audi запустил на территории РФ новый премиальный сервис подписки AudiDrive, которым можно пользоваться в Москве и столичном регионе. По информации пресс-службы бренда, это совместный проект, который реализуется Audi Россия и каршерингом BelkaCar.

Благодаря участию в AudiDrive, клиенты получают возможность арендовать автомобили Audi сроком на год с использованием в будущем их на территории всей России. При желании клиент может подключить к сервису подписки еще одного водителя.

Первые авто, которые станут доступны участникам программы - Audi A4 (подписка обойдется в 67 900 рублей), Audi A6 (91 900 рублей) и Audi Q3 (74 900 рублей). Также подписаться можно на Audi A5 Coupe и Audi A5 Sportback - каждая по 69 900 рублей, а также на Audi Q7 за 109 900 рублей в исполнении Advance и Audi Q8 за 128 900 рублей (комплектация Sport).

В будущем автопроизводитель намерен существенно расширить список машин.

Заметим, что подписка предполагает включение всех расходов, которые несут владельцы, - ТО, ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, зимняя резина и сезонная смена покрышек, а также ремонт в случае ДТП.

На период техобслуживания полагается подменная модель, передает Автостат.