Audi запустила в России в 2021 году премиальный сервис подписки на автомобили Audi Drive

Сегодня, 16:34

Ольга Громова

0

Image 16+
Audi запустила в России в 2021 году премиальный сервис подписки на автомобили Audi Drive

Немецкий автопроизводитель Audi запустил на территории РФ новый премиальный сервис подписки AudiDrive, которым можно пользоваться в Москве и столичном регионе. По информации пресс-службы бренда, это совместный проект, который реализуется Audi Россия и каршерингом BelkaCar.

Благодаря участию в AudiDrive, клиенты получают возможность арендовать автомобили Audi сроком на год с использованием в будущем их на территории всей России. При желании клиент может подключить к сервису подписки еще одного водителя.

Первые авто, которые станут доступны участникам программы - Audi A4 (подписка обойдется в 67 900 рублей), Audi A6 (91 900 рублей) и Audi Q3 (74 900 рублей). Также подписаться можно на Audi A5 Coupe и Audi A5 Sportback  - каждая по 69 900 рублей, а также на Audi Q7 за 109 900 рублей в исполнении Advance и Audi Q8 за 128 900 рублей (комплектация Sport).

В будущем автопроизводитель намерен существенно расширить список машин.

Заметим, что подписка предполагает включение всех расходов, которые несут владельцы, - ТО, ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, зимняя резина и сезонная смена покрышек, а также ремонт в случае ДТП. 

На период техобслуживания полагается подменная модель, передает Автостат.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Audi запустила в России в 2021 году премиальный сервис подписки на автомобили Audi Drive

Сегодня, 16:34

Эксперты назвали самые лучшие автомобили для российских дорог

30-03-2021, 20:54

ГИБДД России обнародовала список разрешенных внесений в конструкцию автомобиля

30-03-2021, 12:44

ГИБДД Москвы призвала автолюбителей воздержаться от тюнинга машин

26-03-2021, 17:45

В РФ с 1 мая 2021 года для граждан поменяются правила купли-продажи автомобилей с пробегом

20-03-2021, 12:44

Компания BMW сокращает производство на Автоторе: останутся только три модели

20-03-2021, 09:59

В Сети появились снимки нового хэтчбека Peugeot 308

8-03-2021, 21:39

В ГИБДД назвали одну из самых популярных в России марок автомобиля

7-03-2021, 21:44

Российских водителей теперь могут оштрафовать за багажники, спойлеры и фаркопы

5-03-2021, 01:34

В РФ может возникнуть дефицит автомобилей из-за нехватки микросхем для автопрома

3-03-2021, 09:54

Перечислены распространенные ошибки водителей при парковке автомобилей

25-02-2021, 12:54

С 1 июня за скол на бампере автомобиль будут отправлять на штрафстоянку

24-02-2021, 13:19

Aurus Senat подорожал до 22 млн рублей

24-02-2021, 11:29

Названы ошибки, которые допускают водители в РФ при покупке новых автомобилей

24-02-2021, 10:09

В России налог на роскошные автомобили предложили пересмотреть

23-02-2021, 16:29

Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

22-02-2021, 15:54

Названы достоинства Peugeot 2008 новой генерации

21-02-2021, 19:24

В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

17-02-2021, 19:44

Renault презентовала в России новую версию модели Arkana

16-02-2021, 19:19

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров