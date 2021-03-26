Эксперты назвали самые лучшие автомобили для российских дорог

Российские эксперты рассказали о самых выгодных и качественных автомобилях для отечественных дорог. Об этом сообщает «Car.ru».

Не секрет, что российские дороги не отличаются высоким качеством. Потому водители стремятся подбирать автомобили по скромной цене и с хорошей проходимостью. Эксперты выделили 4 машины, которые могут составить отличную службу российским автолюбителям.

Лидерами продаж считаются Renault Logan Stepway и Sandero Stepway. Свою популярность они получили благодаря наличию качественной подвески и высокого клиренса. Опыт показал, что французские паркетники очень стойкие к небольшим ударам, а пластиковый обвес исключает появление ржавчины. Renault Logan Stepway на отечественном рынке можно приобрести за 791 тысячу рублей, а Sandero Stepway обойдется покупателю в 864 тысячи рублей.

Следующим в списке находится южнокорейский кроссовер KIA Rio X, который отличается качественным штатным освещением. Чаще всего выбор покупателя падает на это авто из-за его увеличенного дорожного просвета, защитного обвеса и высокого качества. Приобрести такую машину можно за 989 тысяч рублей.

И последней в списке лидеров оказалась отечественная машина LADA Largus Cross, которая сооружена на архитектуре Renault. Автомобиль радует качественной подвеской и устойчивостью. Ее главное отличие от предыдущих коллег – это возможность установить третий ряд кресел. Стоимость Largus Cross стартует от 866 тысяч рублей.