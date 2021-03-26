ГИБДД России обнародовала список разрешенных внесений в конструкцию автомобиля

Сегодня, 12:44

Анна Лисова

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ГИБДД России обнародовала список разрешенных внесений в конструкцию автомобиля

О том, какие изменения допустимы в конструкции автомобиля рассказали в Госавтоинспекции, передает Autonews.

В ведомстве объяснили, что вносить изменения в конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза, при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной лаборатории.

Исходя из существующих требований, без лишних затрат и беготни по различным инстанциям установить водитель сможет только компоненты, которые быстро снимаются. Это, например, багажник на крышу, или крышка грузового отсека на пикап. 

Но и тут есть ограничения. Установка даже таких элементов возможна только в том случае, если в эксплуатационном документе предусмотрена данная опция. Также важно устанавливать такое оборудование строго в соответствии с инструкцией. 

Получать дополнительные разрешения и подтверждения придется на установку колес большего радиуса, на установку проставок и на установку тягово-сцепного устройства. Эти изменения возможны только если они не нарушают ОТТС, если же указано, что «буксировка прицепа не предусмотрена», то подобная доработка является недопустимой. А проставки допустимы только в случае, если после их установки безопасность автомобиля будет соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Потребуются дополнительные подтверждения для установки лебедок и холодильно-обогревательного оборудования. Получить документы в лаборатории придется и на переоборудование бортовых кузовов, установку цистерн или тентов. 

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