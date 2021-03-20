ГИБДД Москвы призвала автолюбителей воздержаться от тюнинга машин

Сегодня, 17:45

Александр Зуев

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ГИБДД Москвы призвала автолюбителей воздержаться от тюнинга машин

Госавтоинспекция столицы призывает москвичей воздержаться от внесения незаконных изменений в конструкцию своего авто.

Столичное управление ГИБДД напоминает, что за управление транспортом, чья конструкция не соответствует требованиям безопасности, водителей могут  привлечь к административной ответственности, а регистрационный учет автомобилей аннулировать. 

Как отметили  в ведомстве, зачастую  любители тюнинга устанавливают прямотоки - прямоточные глушители, которые создают  шум и мешают прохожим и жителям домов. Установка таких глушителей на серийные машины запрещена.

Также автовладельцы вносят изменения в двигатель, подвеску и кузов транспорта,  устанавливают  шины и колесные диски, не предусмотренные производителем. Подобные изменения приводят к пониженному сцеплению с дорожным покрытием  и потере контроля за управлением автомобиля.

Владельцы авто  также устанавливают ксенон или светодиодные лампы, что  слепит других водителей.

Все виды  транспорта, изготавливаемые или измененные вне заводских условий, не допускаются к участию в дорожном движении, так  как  они небезопасны для пассажиров и для других участников дорожного движения.

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