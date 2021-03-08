Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменяются в России с 1 мая 2021 года

Приказ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который позволяет гражданам страны подписывать и оформлять договоры купли-продажи автомобилей через портал Госуслуг, вступит в законную силу, начиная с 1 мая 2021 года.

Эксперты в сфере торговли автотранспортными средствами на российском авторынке ждут этого приказа с нетерпением, поскольку он предоставляет широчайшие возможности электронного заключения сделок при купле-продаже машин. Специалисты глубоко уверены, что после введения данного приказа покупка автомобиля любым частным лицом станет намного проще, а ее история — прозрачнее.

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов объясняет, что отныне продавать и покупать машины на Госуслугах смогут исключительно физические лица, и эти сделки теперь станут осуществляться только в сегменте автомобилей с пробегом. То есть частные продавцы и покупатели будут торговать между собой подержанными автомобилями, как и раньше, но только официально, с налогами и регистрацией.

«Свой личный кабинет на портале Госуслуг имеет право зарегистрировать только физическое лицо. Поэтому теперь ни юридическое лицо, ни официальный дилер, не смогут выступать стороной сделки», — уточнил Владимир Желобов.

Чтобы начать совершать сделку купли-продажи автомобиля, субъекту необходимо будет загрузить в систему полный пакет документов на свое транспортное средство согласно перечню: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС) и полис ОСАГО (при его наличии). К пакету документов на портале Госуслуг прикладывается заявление. Что касается госномера на автомобиль либо другое транспортное средство, все останется прежним: при желании сохранить его до регистрации следующего автомобиля придется писать отдельное заявление в ГИБДД.

Важно, что все данные о продавце и покупателе будут заполняться автоматически (из базы данных Госуслуг), поэтому вероятность ошибки в договоре купли-продажи сводится к нулю. Плюс ко всему, договор не нужно будет распечатывать и хранить в бумажном виде: вся информация об участниках сделки загружается прямо из их учетных записей. Кроме того, при совершении сделки через портал Госуслуг покупатель получит больше возможностей для проверки юридической чистоты автомобиля.

Таким образом, можно будет сразу ознакомиться с техническими характеристиками и историей автомобиля, узнать точное количество владельцев, факт нахождения в розыске, а также проверить машину на обременения от банков или судебных приставов. Более подробно о новой процедуре покупки и продажи подержанных автомобилей в Минцифры обещают рассказать после 1 мая.