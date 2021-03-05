В Сети появились снимки нового хэтчбека Peugeot 308

В Сети появились фотографии с испытаний Peugeot 308 следующего поколения. Автомобиль предстал на фото практически без камуфляжа. Предположительно, это конечный вариант дизайна французского компактного хэтчбека. Автомобиль получил фирменные светодиодные ДХО, внешне похожие на клыки, а также узкие светодиодные фары, новый логотип марки, обновленные бампера и профиль кузова, который стал выглядеть более стремительно. Как отметил гендиректор компании Жан-Филипп Импарато, новый Peugeot 308 призван вернуть бренду имя и создать основу для дизайна остальных моделей.

Новый хэтчбек получит гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового бензинового мотора. Базовый вариант авто получит только передний привод. Более мощные модели будут полноприводными. «Горячие» версии Peugeot 308 будут снабжены силовой установкой, используемой на кроссовере Peugeot 3008 PHEV.

Ожидается, что новый Peugeot 308 будет выпускаться в трех- и пятидверном вариантах. Не исключено, что производитель представит кроссовую версию хэтчбэка.