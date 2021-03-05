В ГИБДД назвали одну из самых популярных в России марок автомобиля

Сегодня, 21:44

Ольга Громова

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В ГИБДД назвали одну из самых популярных в России марок автомобиля

В ГИБДД назвали одну из самых популярных в России марок автомобиля. Это наша отечественная «семерка», трепетно лелеемая и любимая многими автомобилистами, хотя на ВАЗе ее уже с 2018 года не выпускают.

Невзирая на постепенное обновление автопарка и вытеснение иномарками старых отечественных авто, процесс идет довольно медленно. Многим машинам, которые продолжают колесить по отечественным дорогам, 15 или больше лет. В течение последних трех лет ГИБДД с регистрации сняла порядка 100 тысяч автомобилей ВАЗ-2107. Тем не менее они продолжают оставаться самыми популярными в нашей стране.

«Семерка» лидирует в большинстве регионов, но не во всех. В Северо-Кавказском регионе ее уже сместила «Приора», а на Дальнем Востоке традиционно отдают предпочтение «японцам».

Практически 23 процента российских автомобилей далеко не новые - им от 12 лет и больше. Почти половина всех машин - 30 миллионов - с двигателем «Евро-3» или с неустановленным экологическим классом, пишет «Коммерсантъ».

Как правило, в последние годы количество иномарок, которые регистрировались в РФ, росло. Но в минувшем году их стало на 30 процентов меньше. Причина - в приостановке многих заводов на время ковид-ограничений во время пандемии и сложностей с поставками компонентов.

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