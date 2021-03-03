Российских водителей теперь могут оштрафовать за багажники, спойлеры и фаркопы

Сегодня, 01:34

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Российских водителей теперь могут оштрафовать за багажники, спойлеры и фаркопы

С 1 февраля 2021 года для российских водителей в силу вступили новые правила тюнинга автомобилей. Если раньше изменения в конструкции машины можно было оформить даже в дистанционной форме, то теперь их необходимо испытывать в аккредитованных лабораториях. В противном случае владелец авто обязан выплатить штраф 500 рублей, а также получает отказ в регистрации машины в ГИБДД. Об этом сообщает «Autonews».

Так, эксперты предупредили водителей о том, что теперь необходимо регистрировать все, что включено в список компонентов транспортного средства. Туда входят элементы подвески, нештатная оптика, модернизация выхлопных систем, неродные бамперы и спойлеры, самодельный багажник на крыше, подсветка номерных знаков, фаркопы, газовый баллон и другое.

Кроме того, владелец автомобиля обязан будет испытывать в лаборатории даже новые диски на колесах, если те имеют типоразмер, который не соответствует заявленному производителем. После того как авто проходит этап с лабораторией, водитель должен внести изменения в специальный реестр Минэкономразвития. После этого должно прийти официальное разрешение на тюнинг машины от ГИБДД, которое дает право начать работы по изменениям авто. Далее необходимо снова обратиться в лабораторию, чтобы зафиксировать тюнинг. И в заключение нужно пройти техосмотр и получить от ГИБДД свидетельство на право управлять тюнингованной машиной.

При нарушении правил водитель обязан будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

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