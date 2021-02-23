Перечислены распространенные ошибки водителей при парковке автомобилей

В ряде случаев при парковке автомобилей целесообразно повернуть передние колеса таким образом, чтобы авто упиралось в бордюр. Это, например, оправдано, если плохо работает стояночный тормоз. Но этот способ не всегда оправдан, заявляет автомобильный эксперт Егор Васильев.

Выворачивать колеса до упора не стоит, если в машине имеется гидроусилитель руля. Эта привычка может отрицательно сказаться на пыльниках рулевых тяг. В случае с «автоматом» самое правильное - перевести ее в режим парковки. На механике надо просто включить передачу.

«В любом случае не забываем о том, что перед началом движения обязательно возвращать рулем колеса в прямое положение. А с механикой все-таки лучше пользоваться стояночным тормозом, чтобы избежать проблем при запуске двигателя», — сказал Васильев в беседе с «Прайм» .

Эксперт призвал при парковке авто не забывать о других водителях и думать, не помешает ли он им. Это же касается и пешеходов.

«Если ТС перекрывает проезд, дворовую развязку или часть пешеходной дорожки, это может спровоцировать банальный вандализм, и вы обнаружите, что ваша дорогая машина подешевела из-за нанесенных царапин или отсутствующих зеркал», — предупредил специалист.

Он также порекомендовал не парковать авто под зданиями, из которых может упасть снег или глыбы льда. Старые деревья также склонны падать - от них лучше держаться как можно дальше.

«Не лучшие места для парковок темные и безлюдные территории — криминал не дремлет», — подытожил собеседнике агентства.