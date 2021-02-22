Названы ошибки, которые допускают водители в РФ при покупке новых автомобилей

Специалисты в автомобильной среде назвали 5 самых распространенных ошибок людей при покупке нового транспортного средства. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».

Казалось бы, какие могут быть проблемы при покупке нового автомобиля из салона. Оказалось, что подобные процессы могут быть чреваты лишними финансовыми затратами. Первой проблемой является статус автосалона.

«Проблема статуса дилера уже отходит на второй план, однако она есть. Поэтому рекомендуется перед покупкой машины хорошо проверить положение данного автосалона на рынке. Идеальным вариантом будет официальный салон бренда. В противном случае защитить от обмана сможет только закон «О защите прав потребителя», - объяснил специалист.

Вторая проблема – это период получения машины. Так, например, если покупатель сразу же забирает автомобиль из салона, ему необходимо переплатить несколько сотен тысяч рублей за ненужные опции. А вот если заранее заказать необходимую комплектацию и немного подождать, получится экономия.

Третья проблема – это попытки клиента выторговать «фантастическую» сумму. Важно понять, что большую скидку можно получить только при заказе максимального объема опций.

Четвертая – это внимательность при подписании договора. Эксперт призывает покупателя детально изучить все пункты, чтобы понимать, за что автосалон несет ответственность, узнать сроки гарантии и поставки автомобиля.

И последняя – это непосредственно прием купленной машины. Рекомендуется быть в этот момент максимально внимательным. Хорошенько рассмотреть товар на предмет неисправностей и сверить необходимые номера с подписанными документами.