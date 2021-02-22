Aurus Senat подорожал до 22 млн рублей

Сегодня, 11:29

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Aurus Senat подорожал до 22 млн рублей
Автомобиль Aurus Senat

Официальный представитель семейства автомобилей высшего класса в России Aurus сообщил о том, что стоимость модели Aurus Senat первой серийной партии будет достигать 22 миллиона рублей. 

Как объясняют разработчики, повышенная до такой суммы цена связана с особенностями комплектации. В будущем покупатели смогут приобрести данные модели в упрощенном варианте по старой цене – 18 миллионов рублей.

«Начальная стоимость модели Senat в размере 18 миллионов рублей остается актуальной, однако наш бренд планирует выпустить первую серийную партию автомобилей на высочайшем уровне опционального исполнения. Данные уникальные модели будут стоить 22 миллиона рублей. На данный момент мы предлагаем покупателям рассмотреть именно такой вариант Senat», - рассказал официальный представитель бренда.

Напомним, что Aurus является первым брендом премиальных авто в России. Продукция была создана специалистами института НАМИ, которые применяли иностранные разработки и запчасти.

Сегодня подобные автомобили производятся поштучно, а специальные версии Aurus используются для поездок президента и премьер-министра страны.

Также известно, что серийное производство Aurus Senat начнется в нынешнем году на автомобильном заводе Sollers в Татарстане.

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