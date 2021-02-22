С 1 июня за скол на бампере автомобиль будут отправлять на штрафстоянку

Сегодня, 13:19

Ольга Громова

0

Image 16+
С 1 июня за скол на бампере автомобиль будут отправлять на штрафстоянку

С 1 июня 2021 года в РФ заработают нововведения, согласно которым эксплуатация автомобиля даже с незначительными неисправностями будет запрещена. Законодатель надеется, что благодаря этому смертность на отечественных дорогах удастся снизить до нулевых показателей.

Водителям надо быть готовыми к тому, что даже за скол на бампере автомобиль может быть отправлен на штрафплощадку. Законодатели убеждены, что такие машины представляют серьезную опасность - в первую очередь для пешеходов и других участников дорожного движения.

Проверять и штрафовать также будут за выявление неисправностей в системе навигации автомобиля, передает car.ru.

На устранение неполадок автолюбителям будет дано 72 часа. Однако в сервис или пункт прохождения техосмотра машина поедет не на своих колесах, а только на эвакуаторе.

В случае если такое нарушение будет зафиксировано повторно, предусмотрено более серьезное наказание. Авто на эвакуаторе отправится сразу на штрафстоянку. А это значит, что водителю придется дополнительно платить и за ее услуги.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Aurus Senat подорожал до 22 млн рублей

Сегодня, 11:29

Названы ошибки, которые допускают водители в РФ при покупке новых автомобилей

Сегодня, 10:09

В России налог на роскошные автомобили предложили пересмотреть

Вчера, 16:29

Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

22-02-2021, 15:54

Названы достоинства Peugeot 2008 новой генерации

21-02-2021, 19:24

В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

17-02-2021, 19:44

Renault презентовала в России новую версию модели Arkana

16-02-2021, 19:19

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

В России водителей могут лишить прав из-за установки светодиодных фар

16-02-2021, 12:54

«АвтоВАЗ» отзывает 9311 кроссоверов Lada Xray из-за дефекта рулевого управления

15-02-2021, 21:59

Компания Nissan отказалась выпускать электромобили под брендом Apple

15-02-2021, 21:29

«Чумной доктор» на колесах: российский автомобиль восхитил авторов The Drive

13-02-2021, 17:04

Российский автодилер «Рольф» начал подготовку к возможному IPO

9-02-2021, 11:09

В Японии объяснили уход компании Honda из России

4-02-2021, 23:39

В марте в России снова подорожают автомобили

1-02-2021, 15:44

В России три новых правила для автомобилистов заработают в феврале 2021 года

1-02-2021, 09:09

Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

30-01-2021, 16:34

В России отзывают более 82 тыс. внедорожников Toyota и Lexus

29-01-2021, 15:44

Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

27-01-2021, 10:04

Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

26-01-2021, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров