С 1 июня за скол на бампере автомобиль будут отправлять на штрафстоянку

С 1 июня 2021 года в РФ заработают нововведения, согласно которым эксплуатация автомобиля даже с незначительными неисправностями будет запрещена. Законодатель надеется, что благодаря этому смертность на отечественных дорогах удастся снизить до нулевых показателей.

Водителям надо быть готовыми к тому, что даже за скол на бампере автомобиль может быть отправлен на штрафплощадку. Законодатели убеждены, что такие машины представляют серьезную опасность - в первую очередь для пешеходов и других участников дорожного движения.

Проверять и штрафовать также будут за выявление неисправностей в системе навигации автомобиля, передает car.ru.

На устранение неполадок автолюбителям будет дано 72 часа. Однако в сервис или пункт прохождения техосмотра машина поедет не на своих колесах, а только на эвакуаторе.

В случае если такое нарушение будет зафиксировано повторно, предусмотрено более серьезное наказание. Авто на эвакуаторе отправится сразу на штрафстоянку. А это значит, что водителю придется дополнительно платить и за ее услуги.