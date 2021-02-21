В России налог на роскошные автомобили предложили пересмотреть

С учетом нынешних реалий автомобильного рынка, налог на роскошь следует пересмотреть. Об этом рассказал в разговоре с URA.RU глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

Он объяснил, что сейчас под действие налога на роскошь попадают автомобили с ценником от трех миллионов рублей. Но поскольку цены на автомобили продолжают расти, под действие налога попали и некоторые модели автомобилей, которые относятся не к премиум классу, а являются представителями среднего ценового сегмента.

По мнению Едрышова, налог на роскошь целесообразно изменить, чтобы он касался автомобилей, ценник которых выше 4 млн, или даже 5 млн рублей.

«Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает под налог», — объяснил эксперт.

Если власти не будут менять планку для налога на роскошь, то в ближайшие годы под его действие попадет еще пара десятков довольно популярных моделей.

Стоит отметить, что весной 2021 года обновится перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, после чего в него попадут впервые модели от брендов Skoda и Hyundai.