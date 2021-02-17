Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

0

Image 16+
Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

В России могут расширить перечень автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь. 

В перечень Минпромторга уже входит около 1300 моделей, которые дороже 3 млн рублей и за которые придется платить дополнительный налог на роскошь, передает AutoNews. Уже в апреле в этот перечень могут внести еще 12 автомобилей. Интересно, что впервые попадут в него модели брендов Skoda и Hyundai.

Главными «фигурантами» этого списка были всегда такие премиальные марки как Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Ferrari, Audi, Rolls-Royce и другие. 

Но рост цен на автомобили поспособствовал тому, что в перечне уже фигурируют такие модели, как Nissan Murano, KIA Stinger, Mazda CX-9, Subaru Outback, Honda Pilot и Jeep Wrangler.

А поскольку цены на автомобили продолжают расти, то в 2021 году под действие налога на роскошь попадут еще 12 автомобилей, некоторые комплектации которых стали стоить дороже 3 млн рублей. 

Для расчета налога на роскошь учитывается мощность двигателя автомобиля, его возраст, а также стоимость и налоговая ставка, которую устанавливает регион. Наиболее существенная сумма налога будет на автомобили в возрасте от 10 до 20 лет с ценной от 10 до 15 млн рублей.

Так, придется уплатить дополнительный налог владельцам Honda CR-V в комплектации 2.4 CVT Prestige, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe в комплектации 5 AT 4WD High-Tech. Облагаться этим же налогом будут и модели KIA Mohave, а также KIA Sorento в комплектации 2.2 D DCT AWD. 

В перечень автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь, включат также Toyota Fortuner, Jeep Compass, Mini Countryman JCW, Mini Clubman JCW, Skoda Kodiaq в комплектации Laurin&Klement, Skoda Superb в комплектации Laurin&Klement. В этом же списке может оказаться также Subaru Forester в топовой версии с мотором 2.5 и вариатором CVT.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

Сегодня, 15:54

Названы достоинства Peugeot 2008 новой генерации

Вчера, 19:24

В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

17-02-2021, 19:44

Renault презентовала в России новую версию модели Arkana

16-02-2021, 19:19

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

В России водителей могут лишить прав из-за установки светодиодных фар

16-02-2021, 12:54

«АвтоВАЗ» отзывает 9311 кроссоверов Lada Xray из-за дефекта рулевого управления

15-02-2021, 21:59

Компания Nissan отказалась выпускать электромобили под брендом Apple

15-02-2021, 21:29

«Чумной доктор» на колесах: российский автомобиль восхитил авторов The Drive

13-02-2021, 17:04

Российский автодилер «Рольф» начал подготовку к возможному IPO

9-02-2021, 11:09

В Японии объяснили уход компании Honda из России

4-02-2021, 23:39

В марте в России снова подорожают автомобили

1-02-2021, 15:44

В России три новых правила для автомобилистов заработают в феврале 2021 года

1-02-2021, 09:09

Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

30-01-2021, 16:34

В России отзывают более 82 тыс. внедорожников Toyota и Lexus

29-01-2021, 15:44

Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

27-01-2021, 10:04

Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

26-01-2021, 17:59

Toyota оформила в России патент на седан Vios для конкуренции с Lada Vesta

26-01-2021, 17:04

Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

25-01-2021, 09:34

Авторынок ЕС пережил худший год в своей истории

19-01-2021, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров