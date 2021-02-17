Минпромторг России расширит перечень попадающих под налог на роскошь автомобилей в 2021 году

В России могут расширить перечень автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь.

В перечень Минпромторга уже входит около 1300 моделей, которые дороже 3 млн рублей и за которые придется платить дополнительный налог на роскошь, передает AutoNews . Уже в апреле в этот перечень могут внести еще 12 автомобилей. Интересно, что впервые попадут в него модели брендов Skoda и Hyundai.

Главными «фигурантами» этого списка были всегда такие премиальные марки как Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Ferrari, Audi, Rolls-Royce и другие.

Но рост цен на автомобили поспособствовал тому, что в перечне уже фигурируют такие модели, как Nissan Murano, KIA Stinger, Mazda CX-9, Subaru Outback, Honda Pilot и Jeep Wrangler.

А поскольку цены на автомобили продолжают расти, то в 2021 году под действие налога на роскошь попадут еще 12 автомобилей, некоторые комплектации которых стали стоить дороже 3 млн рублей.

Для расчета налога на роскошь учитывается мощность двигателя автомобиля, его возраст, а также стоимость и налоговая ставка, которую устанавливает регион. Наиболее существенная сумма налога будет на автомобили в возрасте от 10 до 20 лет с ценной от 10 до 15 млн рублей.

Так, придется уплатить дополнительный налог владельцам Honda CR-V в комплектации 2.4 CVT Prestige, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe в комплектации 5 AT 4WD High-Tech. Облагаться этим же налогом будут и модели KIA Mohave, а также KIA Sorento в комплектации 2.2 D DCT AWD.

В перечень автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь, включат также Toyota Fortuner, Jeep Compass, Mini Countryman JCW, Mini Clubman JCW, Skoda Kodiaq в комплектации Laurin&Klement, Skoda Superb в комплектации Laurin&Klement. В этом же списке может оказаться также Subaru Forester в топовой версии с мотором 2.5 и вариатором CVT.