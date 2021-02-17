Названы достоинства Peugeot 2008 новой генерации

Преимущества новинки от Peugeot 2008 в новой генерации предоставили автоэксперты. Модернизированная версия представителя французского автопрома отличается не только отличным драйверским потенциалом, но и прекрасными внешними данными, передает «Российская газета».

Peugeot 2008 нового поколения представляет собой «золотую середину» между массовым и премиальным сегментом — его яркий дизайн и современная электроника позволили бы отнести Peugeot 2008 в премиальному авто, если бы не отсутствие полного привода. При этом как для авто массового сегмента цена на «француза» кусается — вариант с начальным 1-литровым 100-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой» начинается от 1 599 000 рублей. Топовая комплектация Peugeot 2008 составляет 2 059 000 рублей — за такую цену можно уже приобрести Nissan Qashqai, Toyota C-HR, Mazda CX-30 и Mini Countryman.

Во внешних характеристиках дизайнеры явно отталкивались от «кошачьей темы» – светотехника «исцарапана» диодными полосами, которые стилизованы под шрамы от когтей тигра. Модернизация коснулась и фирменной эмблемы — она «вымахала» до размеров реального кота. Клиренс авто составил 174 мм, что приближает Peugeot 2008 к компактным кроссоверам. Интересный интерьер дополняется великолепной цифровой приборной панелью с 3D, а компактный руль без нижней спицы получил овальную конфигурацию.

Ценным приобретением модели является 1,2-литровый 130-сильный трехцилиндровый бензиновый мотор. Фирменный ассистент Grip Control позволяет успешно приспосабливать систему к езде по разным типам покрытий — причем через меню тачскрина можно отключить противобуксовочную систему, хотя дрифтить при таких условиях все равно не получится.

Эксперты отмечают, что начинка и внешние данные нового Peugeot 2008 вполне оправдывается заявленной ценой — правда, при условии, что российские автолюбители останутся верны бренду Peugeot, а не предпочтут Nissan или Toyota.